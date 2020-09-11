TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 2

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında Altınordu, deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Tayfun Aydoğan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruştan gelen topa kimse dokunamadı, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk uzanıp kornere çeldi.
12. dakikada Metehan Mimaroğlu ceza sahası ön çizgisinden içeriye girip vurdu, kaleci Gentian Selmani gole izin vermedi.
36. dakikada Muzaffer Kocaer'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmet İlhan Özek düzeltip sol ayağıyla uzak köşeye vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.
56. dakikada Metehan Mimaroğlu, savunmanın arkasında topla buluştu, kaleciyi de geçip sağ çaprazdan vurdu, Furkan Bayır yetişip çizgiden çıkardı.
78. dakikada Burak İnce'nin savunma ile kale arasına serbest vuruştan gönderdiği topa Yusuf Yalçın Arslan kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta çıktı.
85. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Ahmet İlhan Özek'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu genç Burak İnce kullandı, top önce direğe çarptı, ardından filelerle buluştu. 0-1
87. dakikada Ahmet İlhan Özek sağdan hızlı çıkıp arka direğe çevirdi, Metehan Mimaroğlu rahat pozisyonda plaseyi yaptı. 0-2
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cem Özbay xx
Menemenspor: Gentian Selmani x, Rıdvan Koçak x, Furkan Bayır xx, David Domgjonas xx, Okanlawon Olatunbosun xx, Murat Erdemir xx, Ibrahim Adamu x (Bekir Can Sönmez dk. 79 x), Mehmet Aytemiz x (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 79 x), Tayfun Aydoğan xx, Anane Tidjani x, Murat Elkatmışx (Yusuf Talum dk. 72 x)
Yedekler: Abdülkadir Taşdemir, Muhammet Özer, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Ravil Tagir xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Furkan Çil xx, Muzaffer Kocaer x (Burak İnce dk. 72 xxx), Ahmet İlhan Özekx (Yiğit Emre Çeltik dk. 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu xxx, Hüsamettin Yener xx
Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Burak İnce (dk. 85), Metehan Mimaroğlu (dk. 87) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün (Altınordu), Anane Tidjani, Ibrahim Adamu, David Domgjonas (Menemenspor) - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:25 - Kaynak: İHA
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