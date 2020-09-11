TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 2

87. dakikada Ahmet İlhan Özek sağdan hızlı çıkıp arka direğe çevirdi, Metehan Mimaroğlu rahat pozisyonda plaseyi yaptı. 0-2

78. dakikada Burak İnce'nin savunma ile kale arasına serbest vuruştan gönderdiği topa Yusuf Yalçın Arslan kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta çıktı.

56. dakikada Metehan Mimaroğlu, savunmanın arkasında topla buluştu, kaleciyi de geçip sağ çaprazdan vurdu, Furkan Bayır yetişip çizgiden çıkardı.

11. dakikada Tayfun Aydoğan 'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruştan gelen topa kimse dokunamadı, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk uzanıp kornere çeldi.

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında Altınordu , deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

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