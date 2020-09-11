TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 2

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında Altınordu, deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında Altınordu, deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Tayfun Aydoğan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruştan gelen topa kimse dokunamadı, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk uzanıp kornere çeldi.

12. dakikada Metehan Mimaroğlu ceza sahası ön çizgisinden içeriye girip vurdu, kaleci Gentian Selmani gole izin vermedi.

36. dakikada Muzaffer Kocaer'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ahmet İlhan Özek düzeltip sol ayağıyla uzak köşeye vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

56. dakikada Metehan Mimaroğlu, savunmanın arkasında topla buluştu, kaleciyi de geçip sağ çaprazdan vurdu, Furkan Bayır yetişip çizgiden çıkardı.

78. dakikada Burak İnce'nin savunma ile kale arasına serbest vuruştan gönderdiği topa Yusuf Yalçın Arslan kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Ahmet İlhan Özek'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu genç Burak İnce kullandı, top önce direğe çarptı, ardından filelerle buluştu. 0-1

87. dakikada Ahmet İlhan Özek sağdan hızlı çıkıp arka direğe çevirdi, Metehan Mimaroğlu rahat pozisyonda plaseyi yaptı. 0-2

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cem Özbay xx

Menemenspor: Gentian Selmani x, Rıdvan Koçak x, Furkan Bayır xx, David Domgjonas xx, Okanlawon Olatunbosun xx, Murat Erdemir xx, Ibrahim Adamu x (Bekir Can Sönmez dk. 79 x), Mehmet Aytemiz x (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 79 x), Tayfun Aydoğan xx, Anane Tidjani x, Murat Elkatmışx (Yusuf Talum dk. 72 x)

Yedekler: Abdülkadir Taşdemir, Muhammet Özer, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Ravil Tagir xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Furkan Çil xx, Muzaffer Kocaer x (Burak İnce dk. 72 xxx), Ahmet İlhan Özekx (Yiğit Emre Çeltik dk. 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu xxx, Hüsamettin Yener xx

Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Burak İnce (dk. 85), Metehan Mimaroğlu (dk. 87) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Muzaffer Kocaer, Oğulcan Ülgün (Altınordu), Anane Tidjani, Ibrahim Adamu, David Domgjonas (Menemenspor) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet İlhan Özek, Ahmet İlhan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 21:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Altınordu: 2 - Son Dakika Spor

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