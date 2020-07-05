TFF 1. Lig: Osmalıspor: 3 Ümraniyespor: 2

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Cihan Aydın xx, Kemal Elmas xx, Selahattin Altay xx,
Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan xx, Ali Ülgen xx, Ali Eren İyican x, Mehmet Yiğit xx, Tunahan Keskin xx, Eric Ayuk xx, Mertan Öztürk xx (Okan Deniz dk. 88 ?), Doğukan Efe xxx (Halil İbrahim Esen dk. 75 xx), Jovan Blagojevic xx, Atakan Çankaya xxx, Erdem Çetinkaya xx ((Todorovic dk. 72 xx) (Oğuz Yıldırım dk. 88 ?)
Yedekler: Bayram Kılıç, Anıl Demir, Yiğit Karadağ, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: Ali Güneş
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Emre Kurt xx, Gökhan Süzen xx, Alaaddin Okumuş xx, Glumac xx, Erdem Seçgin xxx (Mücahit Can Akçay dk. 71 xx), Serkan Göksu xx (Bahadır Taşdelen dk. 46 xx), H. Gomis xx (Mujan dk. 71 xx), Akabueze xx, Hasic xx, Gimbert xxx (Marko Milinkovic dk. 68 xx)
Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Tarık Tekdal, Emre Gedik, Emre Mertoğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Doğukan Efe (dk. 28), Mertan Öztürk (dk. 60), Alaaddin Okumuş (dk. 72 k.k) (Osmanlıspor), Gimbert (dk. 45), Akabueze (dk. 87) (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Eric Ayuk (Osmanlıspor), Erdem Seçgin (Ümraniyespor) - ANKARA