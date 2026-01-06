TFF, 123 Futbolcunun Cezasını Onadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TFF, 123 Futbolcunun Cezasını Onadı

TFF, 123 Futbolcunun Cezasını Onadı
06.01.2026 01:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Tahkim Kurulu, bahis suçundan ceza alan 123 futbolcunun itirazını reddederek cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 123 futbolcunun cezasını onadı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 123 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

6 ay hak mahrumiyeti

Cömert Kandemir, Çağan Kayra Erciyas, Çağlar Özel, Çayan Poshoroğlu, Efehan Kaptan, Emin Can Uysal, Emir Aydın, Emirhan Emir, Emre Karataş, Emre Oymak, Emre Sarıkaya, Enes Yiğit, Enver Arda Cırıkcı, Eray Pazar, Eren Taştan, Ergün Nazlı, Erhan Şentürk, Eyüp Can Temiz, Faruk Öcal, Fatih Üge, Fırat Aymak, Fırat Küçükgelmez, Furkan Aktan, Furkan Sakı, Halil Bağcı, Hamit Kargın, Hazar Daşcı, Hüseyin Elma, İlker Sayan, Mehmet Aygün, Mehmet Deveci, Mehmet Keskin, Mert Tibet Aydoğdu, Mertcan Akkaya, Metehan Görel, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Muhammed Burak Çelik, Muhammed Burak Hatipoğlu, Muhammed Emin Ergin, Muhammed Emir Özbilen, Muhammed Öztürk, Musa Bulut, Mustafa Çeçenoğlu, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mustafa Yerli, Recep Tayyip Ensar Danışmaz, Rıfat Bayhan, Ruhi Yıldız, Serhat Çam, Serhat Değer, Serhat Emirler, Taylan Özgün, Tolga Yakut, Vedat Yeşilkaya, Yakup Anıl Karadağ, Yiğit Can Guru, Yiğit Köse, Yusuf Talga

9 ay hak mahrumiyeti

Deniz Kodal, Efe Karaoğlu, Ender Gör, Enes Eren, Enes Tayfun, Ercan Çifci, Erhan Kaynar, Halil İbrahim Kaya, Halil Karataş, Hasan Türkyılmaz, İsmail Ozan Karabudak, Kadir Bakırtaş, Kıvanç Koral, Mahmut Emin Kabul, Mahsum Kartal, Mehmet Ablay, Mert Göze, Mert Ilıman, Miraç Fatih Değirmenci, Muhammed Avvuran, Muhammed Emin Yavaş, Muhammet Enes Şebelek, Mustafa Doğru, Mustafa Yiğit Turgut, Mücahit Çakır, Oğuzhan Şahin Uzun, Oğuzhan Yeşilyurt, Onat Kutay Kurt, Onur Civelek, Ömer Alper Tatlısu, Özgür Özata, Polat Güren, Talha Aydemir, Talha Enes Dege, Tuğay Adamcıl, Umut Can Kanber, Volkan Uluğ, Yusuf Bozkurt

12 ay hak mahrumiyeti

Emir Uzun, Emirhan Demir, Emirhan Korkmaz, Emre Yaşar, Erol Zöngür, Fatih Demirlek, Furkan Demir, Furkan Tütüncü, Furkan Yardım, Hamit Bayraktar, Hüseyin Yıldız, İbrahim Bağcı, Kerem Ersin, Mert Öztürk, Murat Akça, Onur Efe, Onur Paksoy, Osman Kerem Akyol, Ömer Faruk Yaylacı, Önder Selimoğlu, Sarp Tenim, Sezer Kahraman, Süleyman Kasap, Taşkın Kartal, Umut Dilek, Yıldıray Koçal, Yılmaz Coşkunçay - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, 123 Futbolcunun Cezasını Onadı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:41:44. #7.11#
SON DAKİKA: TFF, 123 Futbolcunun Cezasını Onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.