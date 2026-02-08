TFF 2. Lig'de 25. Hafta Karşılaşmaları Başladı

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta ise 25. hafta, toplam 11 karşılaşmayla başladı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Granny's Waffles Kırklarelispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-2
Muşspor-Menemen FK: 4-1
KCT 1461 Trabzon FK-Mardin 1969: 0-1
Isbaş Isparta 32 Spor-Bursaspor: 1-1
Beyaz Grup
Batman Petrolspor-Seza Çimento Elazığspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1
Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor: 0-5
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-İskenderunspor: 2-0
Altınordu-MKE Ankaragücü: 1-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Kepezspor: 1-1
Muğlaspor-Sultan Su İnegölspor: 3-0
