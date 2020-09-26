TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 İnegölspor: 0

Misli.com 2. Lig, Beyaz Grup'un 2. haftasında Gümüşhanespor, sahasında İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Yiğit Peşin xx, Cengizhan Öztürk xx, Osman Baruk xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Tekin Adar xx (Raif Gündoğdu dk. 62 xx), Azmi Toprak Gürer xx (Ökkeş Bektaş dk. 75 xx), Burak Demireğen xx, Mert Çakar xx (Osman Can Kömürcü dk. 84 ?), Sancar Yıldırım xx, Batuhan İhsan Uçan xx (Recep Oğuz dk. 84 ?), Emre Kömürcü xx, İlke Tankul xx
İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Gökhan Kurumuş x, Metin Yüksel xx, Ahmet Hakan Şahin x, Erdi Can Şehit x, (Emir Özsoy dk. 46 x), Selimcan Temel xx, Abdulkadir Kuzey xx (Selim Can İnci dk. 86 ?), Erdem Seçgin x (Ali Aydemir dk. 60 x), Caner Solmaz xx, Ogün Çalışkan xx (Fatih Üge dk. 90 ?), Fatih Çiplak
Gol: Raif Gündoğdu (dk. 90) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Tuğay Adamcıl, (Gümüşhanespor) Caner Solmaz, Gökhan Kurumuş, Ali Aydemir (İnegölspor) - GÜMÜŞHANE
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:43 - Kaynak: İHA
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