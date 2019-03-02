Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor: 0 - 0 Tuzlaspor

Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor: 0 - 0 Tuzlaspor

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor: 0 - 0 Tuzlaspor, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xxx, Yavuz Bahadır Ordu xxx, İsmail Taygu Tasalı xxx

Fethiyespor: Übeyd xxx, Recep xx, Alper xx (Dk 78 Anıl x), Cumhur xx, Fethi xx, Emre xx, Sefa xx (Dk.70 Mertcan x), Yakup Ramazan xx, Alican xx (Dk.90 Onur ), Medeni xxx, Abdullah xx

Tuzlaspor: Bayram xxx, Bülent xx, Gökcan xx (D.90 Taner ), Sadık xx (Dk 81 Doğan x), Murat xx, Mehmet Özdıraz xx, Muhammet xx (Dk.81 Berat x), Mehmet Ozan xx, Erdinç xx, Tarık xx, Erdi xx

Sarı Kartlar: Dk.39 Alper, Dk. 57 Emre, Dk. 72 Fethi, Dk.90 Yakup Ramazan (Fethiyespor) Dk. 45 Erdi, Dk. 62 Tarık (Tuzlaspor)

Kırmızı Kartlar Dk. 67 Erdi (Tuzlaspor) - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Sunucu Serap Paköz, Ekranlara Geri Dönüyor Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi

Cinsel Tercihini Değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Halleri Dikkat Çekti Polisi Arayıp "Hanımı Av Tüfeğiyle Vurdum, Büyük İhtimalle Öldü" Demiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Kırmızı Grup: Fethiyespor: 0 - 0 Tuzlaspor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]