Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0

Tff 2. Lig: Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0

18 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Gökhan Coşar xx

Tokatspor: Akın İsmail xxx, Emrah xxx, Azad xx, Onur xx (Erhan dk. 90 ?), Berat xx, Ömer xx, Ömer Alp xx, Anıl xx, Doğan xx (Bilal dk. 72 xx), Noyan xx (Vedat dk. 90 ?), Enes xx

Teknik Direktör: Turan İnce

Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Ersel xx, Mehmet xx, Erman xx, Ufukhan xx, Erhan xx, Abdurrahman xx, Mustafa xx (Onur dk. 46 xx), Fatih xx (İsmail dk. 46 xx), Sinan xx, Umut xx, Cem xx (Zafer dk. 76 xx)

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Gol: Emrah (dk. 46) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Berat, Azad, Noyan, Akın İsmail (Tokatspor), Mustafa, Ufukhan, Erman, İsmail (Manisa Büyükşehir Belediye Spor) - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

Spor
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