TFF 3. Lig 19. Haftada Maç Sonuçları

01.02.2026 19:29
TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta maçları tamamlandı, yapılan karşılaşmaların sonuçları açıklandı.

TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

İnkılap Futbol-Bursa Nilüfer Futbol: 1-1

Çorluspor 1947-Polatlı 1926: 4-0

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Silivrispor: 1-1

2. Grup

Diyarbekirspor-Silifke Belediyespor: 0-0

Niğde Belediyespor-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor: 2-2

3. Grup

Artvin Hopaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3

52 Orduspor-1926 Bulancakspor: 3-0

Giresunspor-Orduspor 1967: 0-0

4. Grup

Kütahyaspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 2-1

Karşıyaka-Alanya 1221: 3-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Afyonspor: 4-1

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Oktaş Uşakspor: 0-0

Kaynak: AA

