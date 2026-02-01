TFF 3. Lig 19. Haftada Maç Sonuçları

TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
İnkılap Futbol-Bursa Nilüfer Futbol: 1-1
Çorluspor 1947-Polatlı 1926: 4-0
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Silivrispor: 1-1
2. Grup
Diyarbekirspor-Silifke Belediyespor: 0-0
Niğde Belediyespor-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor: 2-2
3. Grup
Artvin Hopaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3
52 Orduspor-1926 Bulancakspor: 3-0
Giresunspor-Orduspor 1967: 0-0
4. Grup
Kütahyaspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 2-1
Karşıyaka-Alanya 1221: 3-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Afyonspor: 4-1
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Oktaş Uşakspor: 0-0
