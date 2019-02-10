Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0
42 dakika önce
TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Gençlik Merkezi
Hakemler: Ömer Kocabey xx, Uğur Akalp xx, Çağdaş Yüksel Çağ xx
Elaziz Belediyespor: Engin Olgun xxx, Batuhan Kaya xxx, Burak Kavlak xxx, Enver Abdullah Filiz xxx, Yunus Can Bozkır xxx, Nihat Apaydın xxx, Mazlum Öndil xxx, Arif Şahin xx (Samet dk. 82 ?), Ertuğrul Köktürk xx (Cenk dk. 66 xx), Semih Ekmen xx (Ali dk. 79 x), Gökhan Aydaş xxx
Kırşehir Belediyespor: İsmet Yumakoğulları x, Erdinç Karakaş x, Fatih Şen x (Emre dk. 46 x), Cabir Coşar xx, Turgay An x (Emrah dk. 79), Uğur Ayhan xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Cihad Ateş x (Ömer dk. 52 x), Emre Bayrak xx, Ali Han Tunçer xx, Fahrettin Bıyıklı xx
Goller: Gökhan (dk. 25), Cenk (dk. 74 pen.) (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: Nihat, Yunus Can, Engin, Cenk (Elaziz Belediyespor), Fatih (Kırşehir Belediyespor) - ELAZIĞ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:26 Kaynak: İHA
Domagoj Vida'nın Eşi Ivana Vida'nın Sosyal Medya Paylaşımı, Hırvat Basınında Tepkiyle Karşılandı
Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Şarkıcı Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir İçin Marş Besteledi
Milli Oyuncu Cengiz Ünder Hayalini UEFA'ya Açıkladı