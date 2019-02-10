Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0

Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0

42 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Gençlik Merkezi

Hakemler: Ömer Kocabey xx, Uğur Akalp xx, Çağdaş Yüksel Çağ xx

Elaziz Belediyespor: Engin Olgun xxx, Batuhan Kaya xxx, Burak Kavlak xxx, Enver Abdullah Filiz xxx, Yunus Can Bozkır xxx, Nihat Apaydın xxx, Mazlum Öndil xxx, Arif Şahin xx (Samet dk. 82 ?), Ertuğrul Köktürk xx (Cenk dk. 66 xx), Semih Ekmen xx (Ali dk. 79 x), Gökhan Aydaş xxx

Kırşehir Belediyespor: İsmet Yumakoğulları x, Erdinç Karakaş x, Fatih Şen x (Emre dk. 46 x), Cabir Coşar xx, Turgay An x (Emrah dk. 79), Uğur Ayhan xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Cihad Ateş x (Ömer dk. 52 x), Emre Bayrak xx, Ali Han Tunçer xx, Fahrettin Bıyıklı xx

Goller: Gökhan (dk. 25), Cenk (dk. 74 pen.) (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: Nihat, Yunus Can, Engin, Cenk (Elaziz Belediyespor), Fatih (Kırşehir Belediyespor) - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Spor
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