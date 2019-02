Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup'un 21. haftasında Elaziz Belediyespor evinde lider Kırşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Elazığ Gençlik Merkezi



Hakemler: Ömer Kocabey xx, Uğur Akalp xx, Çağdaş Yüksel Çağ xx



Elaziz Belediyespor: Engin Olgun xxx, Batuhan Kaya xxx, Burak Kavlak xxx, Enver Abdullah Filiz xxx, Yunus Can Bozkır xxx, Nihat Apaydın xxx, Mazlum Öndil xxx, Arif Şahin xx (Samet dk. 82 ?), Ertuğrul Köktürk xx (Cenk dk. 66 xx), Semih Ekmen xx (Ali dk. 79 x), Gökhan Aydaş xxx



Kırşehir Belediyespor: İsmet Yumakoğulları x, Erdinç Karakaş x, Fatih Şen x (Emre dk. 46 x), Cabir Coşar xx, Turgay An x (Emrah dk. 79), Uğur Ayhan xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Cihad Ateş x (Ömer dk. 52 x), Emre Bayrak xx, Ali Han Tunçer xx, Fahrettin Bıyıklı xx



Goller: Gökhan (dk. 25), Cenk (dk. 74 pen.) (Elaziz Belediyespor)



Sarı Kartlar: Nihat, Yunus Can, Engin, Cenk (Elaziz Belediyespor), Fatih (Kırşehir Belediyespor) - ELAZIĞ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

