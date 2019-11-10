Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kozanspor FK: 0
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kozanspor FK: 0

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kozanspor FK: 0

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kozanspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kozanspor FK: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kozanspor FK ile 0-0 berabere kaldı.


Fethiyespor Kozanspor FK maçını, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile Kozanspor FK yöneticiler ile birlikte izledi. Yaklaşık iki bin kişi maçı izledi. Apaçi taraftar topluluğu maç boyunca Fethiyespor'a destek oldu.


Maçtan Dakikalar


5. Dakikada sağ kanatta topla buluşan Furkan'ın ortasında, Rıza'nın ceza alanı için kafa vuruşunu kaleci Serkan'da kaldı.


21. Dakikada İbrahim'in ortaladığı topla ceza alanında içinde buluşan Fatih Üge topa gelişine vurdu, top az fakla dışarı çıktı.


25. Dakikada Mert Özmen'in sağdan ceza alanına ortaladığı topala buluşan Halil'in vuruşu ile dışarıya gitti.


45. Dakikada Turgay'ın ortası ile ceza alanı içinde topla buluşan Sabri gelişine vurdu. Top savunmaya çarpıp kornere çıktı.


47. dakikada Halil'in sağ kanattan ceza alanı içine ortaladığı topla buluşan Turgay topu düzeltip vurdu, top direğin dibinden dışarı çıktı.


74. Dakikada Anıl Arıcıoğlu'nun ortasında Halil kafa vurdu, kaleci topu güçlükle kurtardı.


90+ 4 ceza anlı içinde düşürülen Anıl Arıcıoğlu'nun düşürülmesi soncu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Metin, topu üsten auta vurdu.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü x, Muhammed Yıldız xx, Barış Çiçeksoyu xx


Fethiyespor: Serkan Demirkol xxx, Sabri xx, Anıl Gir xx, Halil xx, Turgay xx, ( Dk. 73 Metin xx), Erdeniz xx, (Dk. 60 Anıl Arıcıoğlu), İbrahim xxx, Mert Özmen xx, Cemal xx, ( Dk.79 Enes x ), Mert Caymaz xx, Fatih Üge xxx


Kozanspor FK: Onur Bulut xx, Fatih Gültekin xx, Emre xx, Rıza xx, ( Dk. 80 Serkan Özkan x), Onur Güney xxx, Furkan xx, (Dk. 74 Selçuk x), Kadir xx, Oğuzhan xx, Bekir xx, Tahir xx, (Dk. 85 Tugay x) İlhan xx


Sarı Kart: Dk. 44 Cemal Şener, Dk. 51 Anıl Gir, Dk. 84 Sabri, Dk. 89 Mert Caymaz, Dk. 90+2 Mert Özman ( Fethiyespor ), Dk. 60 Rıza, Dk.66 Bekir, Dk. 90 Fatih Gültekin, Dk. 90+ 3


Kırmız Kart: Dk. 56 Anıl (Fethiyespor) - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Fethiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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