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TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar! - Son Dakika

TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!

28.07.2021 14:12

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Genel Kurulu'nda söz istedi ve kürsüye çıktı. Koç, TFF'nin politikalarıyla ilgili sert çıkışlar yaptı. Ali Koç, "Ben TFF Başkanı olsam mali genel kuruldan önce kulüplerle görüşürdüm. TFF yönetiminde yer alan bazı kişiler ahlaksızca 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki ben kurgulamışım gibi Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın dendi. Bu insanlar ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın.' dediler

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, TFF Genel Kurulu'nda yayıncı kuruluş ve diğer konularda ters düşülmesi üzerine söz alıp kürsüye çıktı. Koç'un sert ifadeleri de oldu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"LİGİN BEŞİNCİ HAFTASI ANLAŞMA SAĞLANIYOR"

Hep onların istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 21-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu

"YAYINCI KURULUŞA TEŞEKKÜR ETTİNİZ"

Yayıncı kuruluşa teşekkür ettiniz. Yayıncı kuruluşla ilgili yaşanan problemlere de değinseydiniz, teşekkürünüzü anlayışla karşılardım.

"ALİ KOÇ'UN KUYRUĞUNA TAKILMAYIN"

İki hafta önce, 19 kulübün yaptığı açıklama şahsıma mal edildi. Çok yazıktır ki TFF yönetiminde olan bazı arkadaşlar, son derece ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın.' dedi. Devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde bile kurgulandı.

"FEDERASYON KABUL ETTİ"

2021-2022 sezonu için yayıncı kuruluşla bir anlaşma yok. Geçen sezon da bu dönemde yine anlaşma yoktu. Bizler geçen yıl kabul etmedik ama hukuken muhatap olmadığımız için federasyonumuz onların rakamını kabul etti.

"BİZ BU KAFAYLA DAHA ÇOK DİBE VURACAĞIZ"

Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda .Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız."

TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!

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Son Dakika Spor TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar! - Son Dakika Spor


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