TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle: Başkan: Serdar TatlıBaşkan vekili: Metin TokatProfesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol ErsoyEğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut...

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK'de görev dağılımı şöyle: Başkan: Serdar Tatlı Başkan vekili: Metin Tokat Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu (EPAK): Metin Tokat, Mahmut Çetiner, Hacı Ahmet Erdoğan, Kadir Tozlu, Nedim Göklü Bölgesel Amatör Lig sorumlusu: Hacı Ahmet Erdoğan Kadın hakemler sorumlusu: Erol Ersoy Plaj futbolu sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu Futsal sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu 1. Bölge sorumlusu: Ahmet Erdoğan 2. Bölge sorumlusu: Nedim Göklü 3. Bölge sorumlusu: Metin Tokat 4. Bölge sorumlusu: Erol Ersoy 5. Bölge sorumlusu: Mustafa Kamil Abitoğlu 6. Bölge sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu 7. Bölge sorumlusu: Kadir Tozlu 8. Bölge sorumlusu: Mahmut Çetiner

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:17

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