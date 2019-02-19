Son Dakika Haberleri: Tff Merkez Hakem Kurulunda Görev Dağılımı Yapıldı

Tff Merkez Hakem Kurulunda Görev Dağılımı Yapıldı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

Tff Merkez Hakem Kurulunda Görev Dağılımı Yapıldı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Sabri Çelik

Başkan Vekili: Mustafa Çulcu

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu

Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen

Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat

2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu

3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen

5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır

7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi

8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:44 Kaynak: AA

Ünsal Çimen, Muhittin Boşat, Mustafa Çulcu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman: Şenol Güneş Kölemiz Değil, Eğer Milli Takıma Sıcak Bakıyorsa Görüşürüz Fenerbahçe, Zenit Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Emre Aşık, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Görüntülenen Eşi Yağmur Aşık'tan Boşanıyor Düşme Hattına Yaklaşan Göztepe, Evindeki Performansına Güveniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:27:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff Merkez Hakem Kurulunda Görev Dağılımı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]