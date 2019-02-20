Son Dakika Haberleri: Thames Nehri Kıyısında 5 Bin 600 Yıllık Kafatası Parçası Bulundu

Thames Nehri Kıyısında 5 Bin 600 Yıllık Kafatası Parçası Bulundu

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçen Thames Nehri kıyısında Neolitik dönemden kaldığı sanılan kafatası parçası bulundu.

Thames Nehri Kıyısında 5 Bin 600 Yıllık Kafatası Parçası Bulundu, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçen Thames Nehri kıyısında Neolitik dönemden kaldığı sanılan kafatası parçası bulundu.

BBC'nin haberine göre, Thames Nehri'nin kıyısında, çamurluk alanda bulunan alın kemiğinin, yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 5 bin 600 yıl öncesinden kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

Radyokarbon testi yapılan kafatası parçasının, 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve Londra Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

Müzenin küratörü Dr. Rebecca Redfern, "Londra'nın, Londra olmadan önce neye benzediğini hayal etmek zor. Fakat bölge muhtemelen geniş ağaçlık alanlarla kaplıydı. Alın kemiğinin ait olduğu düşünülen kişi, yaşarken büyük ihtimalle avcı toplayıcıdan ziyade bir çiftçiydi." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

İngiltere, Londra, Güncel
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