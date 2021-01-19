The Assistant Filmi - Son Dakika

The Assistant Filmi

19.01.2021 11:54
The Assistant Filmi, System.String[]

The Assistant filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Assistant filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kitty Green'in yönettiği The Assistant, büyük bir yapım şirketinin önemli bir yöneticisinin asistanlığını yapan Jane'in, bir iş günü boyunca geçen her saatle birlikte toksik iş ortamı, mobbing, istismar gibi iş yerinde herkesin bildiği fakat kimsenin ses çıkarmadığı olaylara maruz kalması ve deneyimlemesini konu ediniyor.

Yönetmen: Kitty Green

Senaryo: Kitty Green

Oyuncular: Julia Garner , Owen Holland, Jon Orsini, Rory Kulz, Migs Govea, Daoud Heidami, Ben Maters, Noah Robbins, Tony Torn, Dagmara Dominczyk, Alexander Chaplin , Bregje Heinen, Devon Caraway, Genny Lis Padilla, Clara Wong, James Gray, Sophie Knapp, Hunter Hojnowski, Juliana Canfield, Kristine Froseth, Patrick Breen, Andrew Hsu, Ray Sheen, Chester Wai, Liz Wisan, Fang Du, Cherie Mendez, Purva Bedi, Matthew MacFadyen, Makenzie Leigh, Kirit Kapadia

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Assistant

Yapımcı Firma: 3311 Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: 3311 Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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The Assistant Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema The Assistant Filmi - Son Dakika


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