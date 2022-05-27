The Witcher 4 için beklenen haber geldi! - Son Dakika
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The Witcher 4 için beklenen haber geldi!

27.05.2022 12:36
The Witcher 4 için beklenen haber geldi!

Yakın zamanda bir fotoğraf ile duyurusu yapılan The Witcher 4 için nihayet bir sinyal ışığı daha yakıldı.

Yakın zamanda bir teaser ile duyurusu yapılan The Witcher 4 için beklenen haber nihayet oyunculara ulaştı. Serinin son çıkan oyunu The Witcher 3, dev bir hayran kitlesini peşinde toplamış ve dördüncü oyunun da yolunu gözletmişti. Nihayet Polonyalı şirketten dördüncü Witcher oyunu ile ilgili bir açıklama geldi.

Bu hafta hakkında yeni bir bilgi gelen tek oyun The Witcher değil. Call of Duty: Modern Warfare 2 de duyurulmuş ve bekleyenleri heyecanlandırmıştı:

Call of Duty: Modern Warfare 2 çıkış tarihi belli oldu!

The Witcher 4, ön geliştirme aşamasına geçti

Oyun şu ana kadar epey karmaşık bir taslak halindeydi. Şimdi ise CD Projekt'in finans yöneticisi Piotr Nielubowicz'in açıkladığına göre ön geliştirme aşamasına geçildi. Bu aşama, büyük çaplı oyunların en önemli süreci olabilir. Fikirlerin taslağa çevrildiği bu aşamada oyunun temelleri inşa edilecek. Bundan sonra ise çok daha sancılı bir süreç olan geliştirilme aşamasına geçilmesini bekliyoruz.

Cyberpunk 2077'nin geç çıkması ve oyunun durumuyla ilgili sürekli yalan söylenmesi, bu açıklamaya mesafeli yaklaşmak için bir neden sayılabilir. Yine de bu aşamada şirketin açıklamalarını dinlemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Henüz oyunun geliştirilmesine başlanmadığı için ortada neredeyse hiçbir sızıntı mevcut değil.

Bu noktada hayranların teorileri, bizi oyuna en çok bağlayan kaynak oluyor. Artık kabul göreceğini düşündüğümüz genel teoriye göre dördüncü oyunda Geralt'ın hikayesini oynamayacağız. Zaten serinini başından beri ana karakter Geralt'tı, bundan sonra farklı bir macera görmeyi bekliyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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