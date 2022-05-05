Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı

05.05.2022 11:21
Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıkların tamamı katıldı.

Bir kısım tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, firari sanık Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bültenle yakalama kararının infaz edilmediğini belirterek, bunu tutanağa geçirdi.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmalarına geçilmesi bekleniyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketinin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İstenen cezalar

İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Ablasının boğazını keserek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Son dakika haberi | Ablasının boğazını keserek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen müdür yardımcısının yargılanmasına başlandı Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen müdür yardımcısının yargılanmasına başlandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:39 Düğünde sıkılan maganda kurşunu zurnacıyı canından etti
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
11:24 5 Mayıs'ta dolar 14,84 seviyelerinde alıcı buluyor
11:20 5 Mayıs'ta gram altının fiyatı 903 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:09:38. #1.13#
SON DAKİKA: Thodex'te dolandırıcılık davasında 21 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement