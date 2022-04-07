Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi - Son Dakika
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Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi

07.04.2022 12:36
Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, sistemin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla müştekilerin zararlarını karşıladıklarına dair banka dekontlarını dosyaya sunduğu belirtildi. Savcılık, Özer'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına ilişkin talebinin yargılamayı yapan mahkemece değerlendirilmesini istedi.

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin kurucu firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, firari Fatih Faruk Özer hakkında geçtiğimiz yıl kırmızı bülten kararı çıkarıldığı ve Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer, Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğuna belirtildi.

Dosya çerçevesinde alınan MASAK raporuna göre, şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan yaklaşık değeri 253 milyon 714 bin 909 lira olan kripto varlıkların önemli bir kısmının ticari merkezi Malta'da olan Kripto Borsasında Faruk Fatih Özer, Zuhal Özer ve Cem Uzunoğlu adına açılmış hesaplara gönderildiği kaydedildi.

Toplamda 356 milyon liralık zarar oluştuğunun kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları, bu tarihte gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği aktarıldı.

Faruk Fatih Özer etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi

İddianamede, şüpheli firari Faruk Fatih Özer'in babası Zülküf Özer'in avukatı aracılığıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla zararı bulunan müştekiler yönünden zararlarını karşıladıklarına dair banka dekontlarını dosyaya sunduğu, yine mağdurlar ve vekillerinin zararlarının karşılandığına dair dilekçelerini dosyaya sundukları belirtildi. Savcılık, Özer'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına ilişkin talebinin yargılamayı yapan mahkemece değerlendirilmesini istedi. - İSTANBUL

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Thodex iddianamesi kabul edildi! Detaylar dikkat çekti Thodex iddianamesi kabul edildi! Detaylar dikkat çekti Thodex iddianamesi kabul edildi Thodex iddianamesi kabul edildi

Faruk Fatih Özer, Thodex, Kripto, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Thodex'in kurucusu firari Fatih Faruk Özer etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi - Son Dakika
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