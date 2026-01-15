Thomas Kaan Önol Olimpiyat Biletini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Thomas Kaan Önol Olimpiyat Biletini Aldı

15.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Thomas Kaan Önol, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Alp disiplini kayakçı Thomas Kaan Önol Lang, erkekler slalom ve büyük slalom kategorilerinde Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Alp disiplini kayak branşında Türkiye'ye verilen birer kotayı kadınlarda Ada Hasırcı'nın alması sonrası erkeklerde milli formayı giyecek isim de belli oldu.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre Erzurum'da yapılan olimpiyat seçme yarışları sonucu Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana'nın önünde yer alan Thomas Kaan, Milano-Cortina 2026 biletini elde etti.

Thomas Kaan, 6-22 Şubat tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek oyunlarda erkekler slalom ve büyük slalom kategorilerinde yarışacak.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Kaan Önol Olimpiyat Biletini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:15
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:23:11. #7.11#
SON DAKİKA: Thomas Kaan Önol Olimpiyat Biletini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.