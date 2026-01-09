THY 2025'te 92,6 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
Ekonomi

THY 2025'te 92,6 Milyon Yolcu Taşıdı

09.01.2026 11:09
Türk Hava Yolları, 2025 yılında 92,6 milyon yolcu taşıdığını ve filonun 516 uçakla büyüdüğünü açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY), 2025 yılında 92,6 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Havayolu şirketi, filodaki uçak sayısını da 516 olarak bildirdi.

THY, 2025 yılı Aralık ayı ve Ocak-Aralık ayını kapsayan döneme ilişkin yolcu ve trafik sonuçlarını açıkladı. Verilere göre havayolu şirketi aralık ayında 7,3 milyon yolcuya hizmet ederken, dış hat doluluk oranı yüzde 82,6 iç hat doluluk oranı ise yüzde 82,7 olarak kayıtlara geçti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2024 döneminde 2,8 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 14,1 artarak 3,2 milyon olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Aralık 2024 döneminde 21,4 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 9,2 artarak 23,3 milyara ulaştı. Taşınan Kargo ve Posta hacmi Aralık 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 15,9 artarak 192,4 bin ton olarak kaydedildi.

2024 YILINA GÖRE YOLCU SAYISI YÜZDE 8,8 ARTTI

Ocak-Aralık 2025 trafik sonuçları değerlendirmesine göre havayolu şirketi 2024 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 8,8 artarak 92,6 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak- Aralık 2024 döneminde 31,7 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 35,7 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Aralık döneminde yüzde 83,2 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK) Ocak – Aralık döneminde 2024 yılında 254,1 milyar iken, 2025 yılında yüzde 7,5 artarak 273,2 milyar oldu. Ocak – Aralık döneminde toplam taşınan Kargo ve Posta hacmi 2024 yılında 2 milyon ton iken, 2025 yılında yüzde 8,4 artarak 2,2 milyon ton olarak kaydedildi.

Kaynak: DHA

