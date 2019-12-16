THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 14 ve 15. maçlar bu hafta içi oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. kez çift maç haftası olacak. Ligde 14. hafta maçları yarın ve 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak. THY Arupa Ligi'nde 15. hafta müsabakaları ise 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma günleri yapılacak.

Ligde 14 ve 15. hafta maçlarının programı şöyle (TSİ):

14. hafta:

Yarın:

20.00 Zenit (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid (İspanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)

22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Fenerbahçe Beko

23.00 Barcelona (İspanya) - ASVEL (Fransa)

23.00 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)

18 Aralık Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Kızılyıldız Mts (Sırbistan)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Olympiacos (Yunanistan) - Khimki (Rusya)

15. hafta:

19 Aralık Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit

22.05 Maccabi FOX - Panathinaikos

22.45 AX Armani Exchange Milan-Valencia

23.00 Baskonia - Real Madrid

20 Aralık Cuma:

20.00 Khimki - Zalgiris

20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova

21.00 Kızılyıldız Mts - Olympiacos

22.30 Bayern Münih - Barcelona

22.45 ASVEL - ALBA Berlin