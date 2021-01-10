THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım - Son Dakika

THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım

10.01.2021 12:33

Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yapan Duru Dilek Bozan, "Uçan Patiler" isimli sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yapan Duru Dilek Bozan, "Uçan Patiler" isimli sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bozan, hayvan severlerin desteği ile sokak hayvanları için yaptırdığı 58 tane ahşap köpek kulübesini ihtiyaç duyulan bölgelere kurdu.

Korona virüs salgınının ilk günlerinden itibaren yardımseverlerin desteğiyle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayan kabin memuru Duru Dilek Bozan, kış ayının gelmesiyle birlikte beslediği hayvanların bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu fark ederek projesinin kapsamını genişletti. Bozan, sosyal medya hesabını takip eden yardımseverlere birlikte Eylül ayında kulübe bağışı çağrısı yaptı. Bugüne kadar 58 kulübeyi belirlediği noktalara yerleştiren yardımsever kulübelerin içerisine battaniye de yerleştiriyor.

Mama ve kulübe bağışlayanlara özel video

Yapılan yardımları artırmak amacıyla yeni fikirler geliştiren THY'de görevli kabin memuru Duru Dilek Bozan sevdiklerine doğum günü hediyesi fikri arayanları sokak hayvanları için bağış yapmaya davet ediyor. Sevdiklerinin doğum gününü mama ya da kulübe bağışı yaparak kutlayan kişiler için özel bir video da hazırlayan kabin memuru, hediye edilen mamaların sokak hayvanlarıyla buluştukları anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hayvan severlere mama ve kulübe çağrısı

Hayvan sever kabin memuru Bozan, "Bugün bir salgın nedeniyle tüm dünya evde kalmaya özen gösteriyor, sokaklar virüs nedeniyle bizim için nasıl tehlikeyse hayvan dostlarımız için de kara kış o derecede tehlikeli ve onların saklanabilecekleri bir evleri yok. En temel ihtiyaçları olan gıdaya dahi ulaşamazken kış şartlarında bir de soğuklar ile mücadele edecekler. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Bu dünyada yalnız değiliz, onlar bize Allah'ın emaneti dilsiz kullarıdır. Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Tüm hayvan severleri, kulübe ve mama bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri uçan patiler isimli sosyal medya hesabındaki mama kumbarasına yönlendiren Duru Dilek Bozan, mama bağışının yanında hiçbir ücret ödemeden yardım yapmanın dahi mümkün olduğunu belirtti. Bozan; "Anlaşmalı olduğum bir uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü 'Uçan Patiler'e mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

-İHA-

THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım
THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım
THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım
THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım
THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım
THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım
THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım
THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım

Türk Hava Yolları, Sokak Hayvanları, Medya, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY'de görevli kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım - Son Dakika


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