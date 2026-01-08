THY'den 100 Milyar TL'lik Yatırım Hamlesi - Son Dakika
Ekonomi

THY'den 100 Milyar TL'lik Yatırım Hamlesi

THY'den 100 Milyar TL'lik Yatırım Hamlesi
08.01.2026 17:11
Türk Hava Yolları, havacılık altyapısını güçlendirmek için 100 milyar TL'lik sekiz tesisin temelini attı.

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve küresel rekabet gücünü ileri taşıyacak yatırım hamlesini hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL'yi aşan sekiz yeni tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve küresel rekabet gücünü ileri taşıyacak kapsamlı bir yatırım hamlesini hayata geçirdi. THY'nin 2033 vizyonu doğrultusunda şekillenen bu stratejik adım kapsamında İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL'yi aşan sekiz yeni tesisin temeli törenle atıldı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ile Türk havacılığının önde gelen isimleri katıldı.

Bakan Uraloğlu, Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük kargo terminali olacak SmartIST'in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam sekiz dev projenin temelinin atılmasıyla Türkiye'nin havacılıkta yeni bir eşiği geride bırakacağının altını çizdi.

"2033'te ülke ekonomisine katkı hedefi 144 milyar dolar"

Yeni yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, "2033 hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca filomuzu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştiriyoruz. Kargo operasyonlarımızdan teknik bakım kapasitemize, ikram merkezlerimizden entegre operasyon çözümlerine uzanan ve 100 milyar TL'yi aşan bu yatırım hamlesi, küresel rekabet gücümüzü pekiştirirken Türkiye'yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. 2026 yılında 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımlar, tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır. Bu adımlarla sadece tesisler değil, ülkemiz ekonomisi ve havacılığının geleceği için güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Bugün şirketimizin ülkemiz ekonomisine olan katkısı 65 milyar dolarken, 2033'te hedeflediğimiz zirveye ulaştığımızda bu rakam 144 milyar dolara ulaşacak" dedi.

8 yeni yatırımın temelleri atıldı

Yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak altyapısıyla dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olan ve 2027-2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması planlanan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi ve günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek kapasitede dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olarak konumlanan ve 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi öngörülen Türk Hava Yolları Ana İkram Binası başta olmak üzere toplam 8 yatırımın temeli atıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Yatırım, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

