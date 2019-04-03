Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de Son Hafta Heyecanı

THY Euroleague'de Son Hafta Heyecanı

1 saat önce

THY Euroleague'in 30. ve son haftası yarın başlayacak ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

THY Euroleague'de Son Hafta Heyecanı, System.String[]
THY Euroleague'in 30. ve son haftası yarın başlayacak ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. Mücadelelerin ardından ise play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler kesinleşecek.

THY Euroleague'de 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 5 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta oynanacak müsabakaların ardından play-off'a kalan 8 takım ve eşleşmeler belli olacak. Haftanın açılışında CSKA Moskova ile Saski Baskoina karşılaşacak. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Fenerbahçe de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacak. Darüşşafaka ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile karşılaşacak. Normal sezon Barcelona Lassa - Khimki Moskova maçı ile sona erecek.

THY Euroleague'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia SAD

20.30 Anadolu Efes - EA7 Olimpia Milano

21.00 Panathinaikos - Buducnost Podgorica

22.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

5 Nisan Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv

21.00 Bayern Münih - Gran Canaria

21.30 Olympiakos - Darüşşafaka

22.00 FC Barcelona Lassa - BC Khimki Moskova - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:13 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Giroud'a Yıllık 4,5 Milyon Euroluk Teklif Russell Westbrook NBA Tarihine Geçti! Beşiktaş'ta Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin Alacakları Ödendi Fenerbahçe'de Soldado İle Yollar Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de Son Hafta Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]