Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'in sayı kralı Mike James CSKA Moskova'da
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THY Euroleague'in sayı kralı Mike James CSKA Moskova'da

1 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li oyun kurucu Mike James'i transfer etti.

THY Euroleague'in sayı kralı Mike James CSKA Moskova'da, System.String[]
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li oyun kurucu Mike James'i transfer etti.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, Olimpia Milano'dan Mike James ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Mike James, THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olmuştu.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:02 
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