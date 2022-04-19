THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64 - Son Dakika
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THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64

19.04.2022 22:41
THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64

- THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'yu 64-48'lik skorla mağlup etti.

- THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'yu 64-48'lik skorla mağlup etti.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carlos Juan Garcia xx, Damir Javor xx

Olimpia Milano: Melli xx 10, Grant x, Rodriguez xx 2, Tarczewski x, Ricci x, Hall xx 8, Delaney xx 1, Daniels xx 8, Shields xx 8, Alviti x, Hines xx 2, Bentil xx 9

Başantrenör: Ettore Messina

Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Beaubois xx 1, Singleton xx 7, Bryant xx 3, Moerman xx 3, Pleiss xx 5, Micic xxx 16, Anderson xx 4, Dunston xx 9, Simon x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 16-11 (Olimpia Milano lehine)

Devre: 29-26 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 46-34 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)

THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64 - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64 - Son Dakika
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