TÜRK Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Amerika'da 25-26 Ocak tarihlerinde bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili olarak THY'de yapılan açıklamada, " Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.
THY, Kuzey Amerika Seferlerini İptal Etti
