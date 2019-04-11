THY'nin Sudan Seferleri İptal Edildi
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Türk Hava Yolları(THY), Sudan'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapatılması sonucu başkent Hartum'a gerçekleştirilmesi planlanan karşılıklı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:10 Kaynak: İHA
Türk Hava Yolları(THY
), Sudan
'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapatılması sonucu başkent Hartum
'a gerçekleştirilmesi planlanan karşılıklı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Sudan'da askeri darbenin yapılmasının akabinde bölgede havalimanı meydanına inişler geçici olarak durduruldu. Yaşanan gelişmenin ardından Türk Hava Yolları'nın bu akşam saatlerinde karşılıklı olarak gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul-Hartum -İstanbul seferleri meydan kapalılığından dolayı karşılıklı olarak iptal edildi.
Hava sahasının açılmasının akabinde seferlerin yeniden normale dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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