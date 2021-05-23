THY Teknik AŞ. kuruluşunun 15. yılını kutluyor - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Teknik AŞ'nin kuruluşunun 15. yılını kutladı.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük ve kaliteli uçak bakım merkezi THY Teknik AŞ. Uçaklarımızın bakımlarını büyük bir güven ile teslim ettiğimiz THY teknik ekibini ve kuruluş yıl dönümlerini tebrik ediyorum. Emin ellerdeyiz. Teşekkürler."

THY Teknik AŞ'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada da "15 yıl önce bugün başlayan yolculuğumuzda; çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iştiraklerimiz ile birlikte birçok başarıya imza atarak dünyadaki öncü uçak bakım-onarım şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.