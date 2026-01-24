THY, Tiran Seferlerini Yeniden Başlattı

TÜRK Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un başkenti Tiran seferlerini yeniden başlattı.

THY'den alınan bilgiye göre Tiran seferleri haftada 7 frekans olarak yapılacak. Tiran seferleriyle İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımının daha da güçlendirileceği bildirildi.

İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferlerin, Tiran'ı Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacağı kaydedildi.