Tianjin Bilim ve Teknoloji Kenti'nde Büyüme

TİANJİN, 31 Ocak (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Beijing-Tianjin Zhongguancun Bilim ve Teknoloji Kenti görülüyor, 23 Ocak 2026.

Beijing ile Tianjin'in, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin eşgüdümlü kalkınmasına yönelik ulusal stratejiyi birlikte hayata geçirmek için oluşturduğu önemli işbirliği platformu olan Beijing-Tianjin Zhongguancun Bilim ve Teknoloji Kenti, farklı türlerde toplam 2.060 kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Kentte 2025 yılında toplam yıllık üretim değeri geçen yıla göre yüzde 15,62 artışla 1,873 milyar yuan (yaklaşık 271 milyon ABD doları) olarak kaydedildi. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)