Ticaret Bakanı Bolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

13.01.2026 10:21
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan Bolat, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bolat, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini, Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçti.

Bolat, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson imzalı "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

"AA'yı habercilik ağı dolayısıyla tebrik ediyorum"

Bakan Bolat, AA'nın her sene yaptığı "Yılın Kareleri" oylamasının çok değerli bir yarışma olduğunu belirterek, 6 kategoride incelediği fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Bolat, "Gerçekten her biri öylesine anlamlı ve başarılı fotoğraflar ki tercihte çok zorlandım. Kendi kategorilerime göre oylamada bulundum. Bu tercihlerde kişiden kişiye beğeni, değerlendirme ölçütleri farklı olabilir. Yoksa birinci olanların dışındaki fotoğrafların en az birinciler kadar başarılı, değerli ve anlamlı fotoğraflar olduğu kanaatindeyim." dedi.

Bolat, Gazze'deki görüntülerin yürek parçalayıcı olduğuna dikkati çekerek, yetkililer olarak oradaki vatandaşlar için destek anlamında ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet olarak diplomaside, siyasette ve uluslararası platformlarda uygulanan ticaret ambargosu ve insani yardımlarla Türkiye'nin dünyada öncü ve önder bir ülke olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"O kardeşlerimizin nefes alabildiğini, rahatladığını, hürriyetlerine kavuştuğunu ve insanca yaşanabilir bir Gazze'nin inşasının gerçekleştiğini görebilmek bizim için çok büyük bir bahtiyarlık olacak. İsrail sıkışmış vaziyettedir, uluslararası toplumda büyük ölçüde tecrit edilmiş durumdadır ve Şarm el-Şeyh'teki ateşkes ve barış müzakerelerinden çıkan kararlara razı olmak zorunda kalmıştır. İnsanlığın vicdanında o yiğit ve cesur Gazzeli kardeşlerimizin şahsında ve onların vicdanlarında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Onlar İslam ve insanlık tarihinde unutulmazlar arasında yerlerini almışlardır. Gazze'deki soykırımı yapanlar da tarihte utanç sayfası yazmışlardır. AA'nın hem başarılı habercilik politikası uygulamaları ve kadroları hem de bütün dünyayı tarayan habercilik ağı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

