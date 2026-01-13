Ticaret Bakanı Bolat, Büyükelçileri Kabul Etti - Son Dakika
Ticaret Bakanı Bolat, Büyükelçileri Kabul Etti

Ticaret Bakanı Bolat, Büyükelçileri Kabul Etti
13.01.2026 20:25
Ömer Bolat, Gana, Filistin, Fransa ve Tacikistan büyükelçileriyle ticaret ilişkilerini görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Gana, Filistin, Fransa ve Tacikistan büyükelçilerini kabul etti.

Bolat, NSosyal hesabından, bugün Bakanlıkta gerçekleştirdiği kabullere ilişkin paylaşım yaptı.

Gana Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abdul Nasiruddin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Afrika kıtasında önemli bir ticaret ortağı olan Gana ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu ele aldıklarını belirten Bolat, 2026 çalışma programını da gözden geçirdiklerini aktardı.

Bolat, ayrıca iki ülke iş insanları açısından büyük önem arz eden hukuki altyapının tamamlanması ile sivil havacılık, tarım, sanayi bölgeleri ve bankacılık başta olmak üzere işbirliği alanlarını istişare ettiklerini vurguladı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile görüşmesinde, 2024 yılındaki Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda mutabık kalınan kararların hayata geçirilmesi ve tesis edilen işbirliği mekanizmalarındaki ilerlemelerden duyulan memnuniyeti paylaştıklarını kaydetti.

Bolat, "Türkiye olarak, çok yönlü dış politikamız çerçevesinde, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye ve kardeş Filistin halkının haklı davalarında, yanlarında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fransa ile gümrük birliği konusu görüşüldü

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile görüşmelerinde ise AB içerisindeki en önemli ticaret ortaklarından olan Fransa ile artan ikili ticareti ve yatırımları ele aldıklarını anlatan Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"Şubat ayında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Türkiye-Fransa 8. Dönem JETCO Toplantısı başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde ikili ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesine yönelik işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Görüşmede, AB Gümrük Birliği çerçevesinde ticaret ve yatırım ilişkilerimiz açısından önem taşıyan güncel konuları da istişare ettik."

Bolat, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ile de 18 Şubat'ta Duşanbe'de yapılacak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 13. Dönem Toplantısı'nın, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere sağlayacağı katkıları ele aldıklarını belirterek, "Ayrıca, sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, ticari ilişkilerimizi derinleştirecek çalışmalar ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, hem Avrupa'daki stratejik ortaklarımızla hem de kardeş ülkelerimizle ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Bolat, Büyükelçileri Kabul Etti

Ticaret Bakanı Bolat, Büyükelçileri Kabul Etti
