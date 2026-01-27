Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin Yurt Dışı Müteahhitlik Geliri 500 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'nin Yurt Dışı Müteahhitlik Geliri 500 Milyar Doları Aştı

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye\'nin Yurt Dışı Müteahhitlik Geliri 500 Milyar Doları Aştı
27.01.2026 17:23
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son yıllarda teknik müşavirlik de onu desteklemekte ve başarıyı taçlandırmaktadır.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Son yıllarda teknik müşavirlik de onu desteklemekte ve başarıyı taçlandırmaktadır. 30 yılda 50 milyar doları aşmışken Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 23 yılda 500 milyar dolar üzerine ilave bir proje geliri ortaya konmuştur" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bolat,

Dünyada meydana gelen jeopolitik gelişmelerin, hızla artan korumacılık eğilimlerin ve kritik girdilerin tedarikliğine ilişkin kırılganlıkların küresel sistemin yeniden şekillenmesine yol açtığını belirterek, Davos Zirvesi'nde de liderlerin bu kırılganlıkları itiraf ettiğini dile getirdi.

Geçen senenin zor geçen bir dönem olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' doğrultusunda daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve döviz geliri için ihracatçılar, müteahhitler ve teknik müşavirlerle dünyanın dört bir yanında durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Bolat, üretim ve ihracat alanındaki başarıların ekonomik büyüme, üretim artışı, istihdam artışı gibi alanlara olumlu yansıdığını kaydetti.

"Kişi başına milli gelirimiz 18 bin dolar sınırına ulaşmıştır"

Bakan Bolat, son 21 çeyrektir ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, 2024 yılında 1,3 trilyon dolar olan milli geliri bu yıl 1,5 trilyon doların üzerinde tamamlayarak yeni bir rekor kırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Dış ticarette, ihracatta cari işlemler dengesinde olumlu artışlar gözlemlendiğini de söyleyen Bolat, "Kişi başına milli gelirimiz 18 bin dolar sınırına ulaşmıştır" dedi.

"Müteahhitlik hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmet ihracatçıların gayretiyle rekorumuzu yenileyeceğiz"

Bolat, 2025 yılındaki ihracat rakamlarında 396 milyar dolarla rekor kırdıklarını hatırlatarak, "Bizlere 410 milyar dolar toplam ihracat hedefini belirlenmişti. Mallarda 282 milyar dolar hizmetlerde de 128 milyar dolar olarak. Mal ihracatı yanında gurur kaynağımız olan hizmetler ihracatında da hamdolsun geçen yılı rekorla kapattık. Bu yılda inşallah sizlerin ve tüm hizmet ihracatçıların gayretiyle rekorumuzu yenileyeceğiz. Bu noktada başta müteahhitlik hizmetleri, turizm sektörü, fuarcılık, taşımacılık, lojistik, bilişim, yazılım hizmetleri, eğitim ve sağlık turizmi, danışmanlık hizmetleri, kültür ve eğlence sektörünü dizi filmleri sayabiliriz" şeklinde konuştu.

"Dış müteahhitlik alanında 23 yılda 500 milyar dolar üzerine ilave bir proje geliri ortaya konmuştur"

Dış müteahhitlik alanının Türkiye'nin çok başarılı olduğu bir alan olduğunu işaret eden Bolat, "Son yıllarda teknik müşavirlik de onu desteklemekte ve başarıyı taçlandırmaktadır. 30 yılda 50 milyar doları aşmışken Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 23 yılda 500 milyar dolar üzerine ilave bir proje geliri ortaya konmuştur, başarılmıştır. Artık dünyanın 138 ülkesinde yollarıyla, hastaneleriyle, santralleriyle, fabrikalarıyla, stadyumlarıyla karayollarıyla, demir yollarıyla, hızlı tren ağlarıyla Türk müteahhitlerinin eserleri var. Müşavirlikte ilerlememiz, müteahhitlik sektörümüze de katkı yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Müteahhitlik alanında Avrupa'da Türkiye'nin payı yüzde 30 paya yükseldi"

Dış müteahhitlik alanında Türkiye'nin payına da değinen Bolat, "Bugüne kadar bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde yüzde 43'lük bir payımız vardı. Orta Doğu yüzde 25'ti, Afrika'da yüzde 18, Avrupa yüzde 10'du. Ancak 2025 yılı çok ilginç bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Avrupa'da yüzde 30 paya yükseldi. Orta Doğu yüzde 22'lik paya yükseldi. Burada başta Romanya, Portekiz gibi ülkelerin, İspanya gibi ülkelerin, İngiltere'nin ve diğer Polonya'nın öne çıktığını görmekteyiz. Ama totalde Rusya ve Türkmenistan'ın ilk iki sırada olması devam etmektedir. Aşağı yukarı son 10-15 senedir Türk müteahhitleri dünyanın en büyük 250 firma listesinde hep ikinci sırada yer almaktadır. ve son 5-6 senedir 40 firmanın üstündeyiz. Bu başarılar Türkiye için bir gurur vesilesidir" diye konuştu.

Türk sanayi ve tarım ürünleri ve ulaştırma hizmetleri için yurt dışından övgü dolu sözler işittiklerini kaydeden Bolat, Türkiye'nin bu çerçevede büyük bir tanıtım ve itibar kazandığını dile getirdi.

Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin Türk müteahhitleri için çok önemli imkanlar sağlayacağını sözlerine ekleyen Bolat, yurt içerisinde ise kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini ve deprem bölgesindeki 11 vilayetin inşasının da inşaat sektörlerine önemli bir şekilde ivme sağladığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

