Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 Yılının Mart Ayında İhracatımızın İthalatımızı Karşılama Oranı Yüzde...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3'e yükselmiştir (GTS'ye göre.)"
Ticaret Bakanı
Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3'e yükselmiştir (GTS'ye göre.)" - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:59 Kaynak: İHA
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