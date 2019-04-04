Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 Yılının Mart Ayında İhracatımızın İthalatımızı Karşılama Oranı Yüzde...

Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 Yılının Mart Ayında İhracatımızın İthalatımızı Karşılama Oranı Yüzde...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3'e yükselmiştir (GTS'ye göre.)"

Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının Mart ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 73,0 iken, öngördüğümüz şekilde bu yıl Mart ayında yüzde 89,3'e yükselmiştir (GTS'ye göre.)" - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:59 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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