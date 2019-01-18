Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (1)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (1)

52 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin oyun sektöründe 2018 yılında gerçekleştirilen rekor ihracata yönelik düzenlediği toplantıda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin oyun sektöründe 2018 yılında gerçekleştirilen rekor ihracata yönelik düzenlediği toplantıda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Güncel
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