Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (1)
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin oyun sektöründe 2018 yılında gerçekleştirilen rekor ihracata yönelik düzenlediği toplantıda konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği'nin oyun sektöründe 2018 yılında gerçekleştirilen rekor ihracata yönelik düzenlediği toplantıda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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