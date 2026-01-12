Ticaret Bakanlığı'ndan Denetim Raporu

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'nın geçen yıl 577 bin 771 firma ve 41,3 milyon ürün denetlediği; fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalar için toplam 2 milyar 658 milyon lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozabilecek, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek ve tüketicilerin arz-talep dengesine zarar vermesi muhtemel her türlü fiile karşı, iç ticaret denetim birimlerince hassasiyetle yürütülen denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda geçen yıl gerçekleştirilen denetimler neticesinde 577 bin 771 firma ile 41 milyon 265 bin 285 ürünün denetlendiğine yer verilen açıklamada; fahiş fiyat, haksız ticaret ve kanunlara aykırı uygulamalar için toplamda 2 milyar 658 milyon lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar, abone sözleşmeleri ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 121 bin 649 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği, aykırı fiillerde bulunan 5 bin 793 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 969,8 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290,2 milyon lira, fahiş fiyat kapsamında 296 milyon lira, kuyumculuk sektörü denetimlerinde 19,3 milyon lira, emlak sektöründe 91,5 milyon lira, otomotiv sektöründe ise 200 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 73,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.

"2025 yılında 36 bin 208 gerçek ve tüzel kişi denetlendi"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2025 yılında 36 bin 208 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 2 bin 123 gerçek ve tüzel kişiye, toplamda 616,1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 325,3 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 242,2 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 48,5 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

"92 bin 425 firmaya 1 milyar 72 milyon liraidari para cezası uygulandı"

Ticaret Bakanlığı olarak, 2025 yılı sonunda 81 ilimizde, İl Ticaret Müdürlüklerimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 419 bin 914 firma denetlenmiş olup, bunlardan 92 bin 425 firmaya 1 milyar 72 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

2025 yılında, İstanbul ilimizde gerçekleştirilen denetimlerde, aykırılık tespit edilen 198 bin 415 ürüne, 716,8 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2025 yılında İstanbul'da 10 milyon 897 bin 125, Ankara'da 8 milyon 178 bin 362, Antalya'da ise 5 milyon 861 bin 567 ürün denetlenmiştir.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplamda 223 firmaya 7,7 milyar lira idari para cezası uygulanırken, 2025 yılı sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."