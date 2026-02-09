Ticaret Bakanlığı'nın Tavuk İhracat Yasağına Tepki - Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'nın Tavuk İhracat Yasağına Tepki

09.02.2026 12:40
CHP'li Erhan Adem, tavuk ihracatına getirilen yasakların üreticileri zor durumda bıraktığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi üyesi Erhan Adem, Ticaret Bakanlığı'nın ramazan ayı öncesi aldığı tavuk ihracatını durdurma kararına ilişkin, "Karar, fiyat istikrarını sağlama iddiasıyla sunulsa da gerçekte ne fiyatı kalıcı olarak düşürür ne de arzı güvence altına alır. Üstelik bu aceleci yasak, aylar öncesinden sözleşme yapmış, üretimini planlamış, ihracat zincirini kurmuş üreticiyi bir gecede ortada bırakmaktadır. Ekonomide öngörülebilirlik esastır; bugün yapılan ise belirsizliği büyütmektir" ifadesini kullandı.

CHP Parti Meclisi üyesi Erhan Adem, Ticaret Bakanlığı'nın ramazan ayı öncesi aldığı tavuk ihracatını durdurma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

şunları kaydetti:

"Kral çıplak. Maliyetleri düşürmeyen, yemden enerjiye, finansmandan lojistiğe kadar üreticinin yükünü hafifletmeyen bir iktidar, fiyat artışının faturasını üreticiye ve ihracata kesmektedir. Maliyetler yerinde dururken ihracatı kapatmak, yalnızca sorunu halının altına süpürmektir. İç piyasaya yönlenen geçici arz artışı kısa süreli bir rahatlama yaratabilir; ancak üretici zarar yazdıkça kapasiteyi kısar, yatırım ertelenir, orta vadede fiyat baskısı yeniden döner. Yani yasak, çözüm değil, ertelemedir."

Bu karar, yurtdışı pazarlarımızda da telafisi zor hasarlar yaratacaktır. Sözleşmeler askıda, güven zedelenmiş, pazar payları rakip ülkelere bırakılmıştır. Türkiye'nin 'güvenilir tedarikçi' imajı yara alırken, kaybedilen döviz geliri, bozulan nakit akışı ve artan finansman maliyeti yine ülke ekonomisinin hanesine eksi olarak yazılacaktır. İstihdamdan vergi gelirlerine kadar zincirleme etkiler kaçınılmazdır.

Soruyoruz: Haksız fiyat artışı iddiası varsa, neden tüm sektör cezalandırılıyor? Denetim, rekabet ve şeffaflık yerine neden en kolay yol seçiliyor? Ekonomiyi yönetemeyenlerin başvurduğu yöntem bellidir: Önce maliyetleri görmezden gelirler, sonra yasaklara sarılırlar. Oysa çözüm yasakta değil; öngörülebilirlikte, maliyetleri düşürmede ve üreticiyi ayakta tutacak akılcı politikalardadır.

Yasaklarla fiyat yönetilemez, ekonomi planlanamaz. Üreticinin emeğini, pazarını ve geleceğini riske atan bu yaklaşım derhal gözden geçirilmeli; maliyetleri hedef alan, denetimi esas alan, süreli ve öngörülebilir politikalarla kamu yararı gerçekten korunmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Erhan Adem, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
