TİGEM'den mısır silajı nakliyesi ve sıkıştırması için ihale - Son Dakika

TİGEM'den mısır silajı nakliyesi ve sıkıştırması için ihale

Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mısır silajı nakliye ve sıkıştırma işini ihale edecek.

TİGEM'den mısır silajı nakliyesi ve sıkıştırması için ihale, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, mısır silajı nakliye ve sıkıştırma işini ihale edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 18 ton üzeri kapasiteli damperli kamyon ile 430 sefer hasıl mısır silajı nakliyesi ve teknik şartnamede belirtilen makineyle 100 saatlik mısır silajı sıkıştırma işi için ihale düzenlenecek.

İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, tigem.gov.tr internet sitesinde ve idarenin adresinde ücretsiz görülebilecek ya da 100 liraya satın alınabilecek.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede teklif mektupları en geç 17 Eylül saat 14.30'a kadar Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğüne verilecek veya söz konusu saatten önce ulaşacak şekilde postayla gönderilecek.

İlk ihalede netice alınamadığı takdirde ihale, 24 Eylül'de aynı yer ve saatte tekrarlanacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİGEM'den mısır silajı nakliyesi ve sıkıştırması için ihale - Son Dakika Ekonomi

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