Tigray'da Gerilimi Azaltma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "(Etiyopya) Tigray bölgesindeki tehlikeli durum karşısında tüm tarafları gerilimi azaltmaya yönelik acil adımlar atmaya çağırıyorum." dedi.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Türk'ün, Tigray konusundaki açıklamasını paylaştı.

Türk, "Tigray bölgesindeki tehlikeli durum karşısında tüm tarafları gerilimi azaltmaya yönelik acil adımlar atmaya çağırıyorum. Etiyopya ordusu ile bölgesel güçler arasında son zamanlarda yaşanan çatışmalar, ülkenin kuzeyinde derinleşen bir insan hakları krizi riskini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durumun son derece istikrarsız olmaya devam ettiğinin altını çizen Türk, burada halihazırda kırılgan olan insan hakları ve insani durumun daha da kötüleşeceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Türk, "Çok geç olmadan gerilimi azaltmak için uluslararası toplumun yardımıyla tüm taraflarca koordineli ve sürekli çabalar gösterilmeli. Siyasi diyalog ve güven artırıcı önlemlere acilen ihtiyaç duyuluyor. Silahlı şiddete yeniden başvurulmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

BM Komiseri Türk, Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmaların 26 Ocak'ta yoğunlaştığına işaret ederek, sivillerin bir kez daha artan gerilimlerin ortasında kaldığına dikkati çekti.

Etiyopya ordusu ile TPLF arasında 2020-2022 yıllarında çatışmalar yaşanmıştı.

Afrika Birliği öncülüğünde, 2 Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması'nın ardından taraflar arasındaki çatışmalar büyük ölçüde sona ermişti. Ancak 2024'ten bu yana dönem dönem çatışmalar yaşanıyordu.

Tigray bölgesine bağlı Tsemlet civarında ordu ile Tigray unsurları arasında ocak ayı sonunda şiddetli çatışmalar çıkmıştı.