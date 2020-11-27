TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika

TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi

27.11.2020 17:53
TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East-UNRWA) ve Sağlık ve Medeniyet Derneği işbirliğinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East-UNRWA) ve Sağlık ve Medeniyet Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen "COVID-19 ile Mücadele Yöntemleri Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

TİKA Başkanlığınca yürütülen Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı-UNRWA bünyesinde 4 ülkede görevli 31 aile hekimine, Türkiye'nin çeşitli üniversite ve hastanelerde görevli 10 uzman hekim tarafından "COVID-19 ile Mücadele Yöntemleri" çevrimiçi eğitim programı düzenlendi. Programın başında konuşma yapan UNRWA Hastalık Önleme Kontrol Programı Sorumlusu Dr. Yousef Shahin salgınla mücadelenin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasının önemine vurgu yaparak eğitimin organizasyonunda yer alan herkese teşekkürlerini ifade etti ve katılımcı aile hekimlerine faydalı bir eğitim geçirmeleri temennisinde bulundu.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli, yaptığı açılış konuşmasında, programın amacı Türk doktorların sahada edindikleri tecrübelerin paylaşmasıyla katılımcı aile hekimlerin daha fazla hayat kurtarmalarına katkıda bulunması olduğunu ifade etti. TİKA, dünyadaki 62 ofisi vasıtasıyla salgınla mücadele eden kurumlarına destek sağlayarak bugüne dek 1.4 milyon kişiye ulaştığını ifade eden Tanyeli, maske ve dezenfektan üretimi destekleyerek solunum cihazı ve ambulans araçları hibe ederek çok sayıdaki ülkenin sağlık altyapısını güçlendiren projelerin gerçekleştirildiğini altını çizdi.

23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki kamplarda görev yapan 31 aile hekimine COVID-19'un ortaya çıkma sebepleri, yayılma şekilleri, hastalarda gösterdiği klinik özellikleri ve radyolojik bulguları, tanı konulma süreci, erişkin ve çocuk hastalarına yönelik tedavi uygulamaları, korunma yöntemleri ve temaslı hasta takibi ile salgın sürecinde hastane yönetimi konularında ülkemizdeki uygulamalar hakkında kapsamlı eğitim verildi.

Eğitim kapanış töreninde konuşan UNRWA Bölgesel Ortaklık Danışmanı Mehmet Köse, Türkiye Cumhuriyeti'nin UNRWA ve Filistinli mültecilerine desteğini hiçbir zaman esirgemediği hatırlatarak düzenlenen eğitimden dolayı TİKA, Sağlık ve Medeniyet Derneği ve projede katkı sunan uzman doktorlara teşekkürlerini ifade etti.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, yaptığı konuşmasında, salgınla mücadelede kritik bir dönemde düzenlenen eğitimin faydalı olmasını temennisinde bulunarak sunum yapan uzmanlara teşekkür etti. UNRWA ile birlikte önümüzdeki dönemde benzer eğitim projelerin gerçekleştirilmesinde, Türkiye'nin uluslararası işbirliğinin koordinasyonu üstlenen kurum olarak çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

ATKAP programı ile TİKA, Türkiye'nin sağlık sektöründe elde etmiş olduğu kazanımları Dünya'nın birçok farklı yerine taşıyor. Bu kapsamda, "COVID-19 ile Mücadele Yöntemleri" eğitimi şimdiye kadar Mozambik, Kosova'da gerçekleştirildi. Ülkelerin Covid-19 ile mücadele kapasitesini artırmaya yönelik bu eğitimin önümüzdeki dönemde Ortadoğu ve Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Latin Amerika'daki çeşitli ülkelerde düzenlenmesi öngörülmektedir. - ANKARA

TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi

Medeniyet Derneği, Filistin, United, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'de 4 partiden Fransa Senatosu'nun skandal Dağlık Karabağ kararına kınama Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü
Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor         
17:29
İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı         
17:19
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 18:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei