TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika
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TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı

01.05.2022 15:03
TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Fiji Müslüman Ligi (FML) ve Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliği eş güdümüyle Fiji'nin başkenti Suva'da ramazan ayının son haftasında 250 aileye gıda yardımı dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Fiji Müslüman Ligi (FML) ve Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliği eş güdümüyle Fiji'nin başkenti Suva'da ramazan ayının son haftasında 250 aileye gıda yardımı dağıtıldı.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, temel gıda malzemelerinden oluşan koliler FML tarafından belirlenen 250 aileye camilerde ve ihtiyaç sahiplerinin evlerinde teslim edildi.

FML yetkilileri, Fiji Müslümanları adına Türkiye'ye ve Türk halkının sıcak yardım elini Güney Pasifik'e ulaştıran TİKA ile Türkiye'nin Wellington Büyükelçiliğine minnettar olduklarını ifade etti.

Fiji'ye de akredite olan Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ömür Ünsay, ramazan ayında Türk kültürünün paylaşma özelliğini Türkiye'den 15 bin kilometre uzaktaki Fiji'de de hissettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Ünsay, TİKA Başkanı Serkan Kayalar başta olmak üzere emeği geçen tüm TİKA personeline teşekkürlerini iletti.

TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı

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Türkiye, Suva, Fiji, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Fiji'deki ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika


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