Sosyal medyayı altüst eden yapay zeka akımı TikTok'a geliyor - Son Dakika
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Sosyal medyayı altüst eden yapay zeka akımı TikTok'a geliyor

15.08.2022 21:56
Sosyal medyayı altüst eden yapay zeka akımı TikTok'a geliyor

TikTok metni görsele çevirme filtresi duyuruldu. Sosyal medyanın yeni akımı metinden görsel oluşturan yapay zeka artık TikTok'ta da var.

Metni görsele çeviren yapay zeka algoritmaları sosyal medya platformlarında son zamanlarda çok fazla popüler olmayı başardı. Bu akımdan geri kalmak istemeyen TikTok da yeni bir metni görsele çevirme filtresi üzerinde çalışıyor. İşte TikTok'un metinden görüntü oluşturan yapay zeka efekti.

TikTok'ta metni görsele çevirme nasıl yapılır?

DALL-E 2, Midjourney ve Google Imagen gibi yapay zekalar Twitter ve Reddit'te bir hayli popüler. Kullanıcıların ilginç metinlerini oldukça başarılı bir şekilde görsele çeviren bu algoritma, şimdi de TikTok filtresi oluyor. "AI greenscreen" isimli yeni efekt sayesinde hayal gücünüzü TikTok'ta görsele dökebilirsiniz.

Sosyal medyayı altüst eden yapay zeka akımı TikTok'a geliyor

Kısa video platformunun açıklamasına göre, yapay zeka tarafından oluşturulan görseller videolarda arka plan olarak kullanılabilir. Henüz detaylı incelemek mümkün değil, ancak şimdiye kadar paylaşılan görsellere göre, yapay zeka oldukça başarılı işlere imza atmış gibi duruyor.

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"AI greenscreen" filtresiyle yapılan ilk görseller 'okyanustaki astronot' ve 'çiçek galaksisi' gibi oldukça soyut ifadeleri ele alıyor. Ancak buna rağmen hem makine hem de gerçek bir sanatçı tarafından boyanmış gibi duruyor.

TikTok, yapay zekanın hayal gücünün herhangi bir sınırının olmadığını söylese de, topluluk kurallarına uymasını sağlamak için filtreyi kısıtlamış olabilir. Bundan dolayı AI greenscreen ile çıplaklık veya şiddet içeren görsellerin oluşturulması mümkün değil.

Sosyal medyayı altüst eden yapay zeka akımı TikTok'a geliyor

Kısa video platformundaki yeni filtre, aynı zamanda yeni bir TikTok akımının da habercisi gibi duruyor. Son zamanlarda dans videolarıyla gündemden düşmeyen TikTok, metni görsele çeviren yapay zekasıyla yine dikkat çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sosyal medyayı altüst eden yapay zeka akımı TikTok'a geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyayı altüst eden yapay zeka akımı TikTok'a geliyor - Son Dakika
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