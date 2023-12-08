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TikTok'ta eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor - Son Dakika
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TikTok'ta eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor

Her geçen gün tartışmalara neden olan TikTok yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Bir çift, yataktan yaptıkları yayınla takipçilerinden, canlı yayını beğenmelerini istedi. ''1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlayacağım'' diyen adam, kendisine para hediyesi gönderenleri gördükçe kendinden geçti. Çiftin akıllara durgunluk veren garip halleri kameraya yansıdı.

08.12.2023 - 18:01,  Güncelleme: 18:06
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Sosyal medya platformu TikTok'ta bu kez de bir çift, yataktan yayın yaparak para toplamaya çalıştı. Skandal görüntülerde adam, "1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlayacağım" dedi. Çiftin mide bulandıran görüntülerine takipçileri tarafından para hediyesi yağdı.

YATAKTAN YAYIN YAPTILAR

Son günlerde tartışmaların odağı haline gelen TikTok, bu kez de bir çiftin yatak yayınıyla gündem oldu. Evli oldukları düşünülen bir çift, yataktan yayın açarak takipçilerinden para istedi.

"BEĞENİ OLURSA ROMANTİK ANLARA BAŞLAYACAĞIM"

Skandal görüntülerde adam, "1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlayacağım" ifadelerini kullandı. Bazı takipçilerin para hediyesi gören adam kendinden geçerek garip sesler çıkardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde "Laz kızı" olarak bilinen bir kadın ise, TikTok'tan yaptığı müstehcen yayınlarla gündem olmuştu. Gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen "Laz kızı", değişik hareketler sergileyerek takipçilerinin kendisine hediye göndermelerini istemişti. Yayının sonunda kadının hesabına binlerce lira değerinde hediye gönderilmişti. "Laz kızı, müstehcen yayını nedeniyle gözaltına alınmış, daha sonra da serbest bırakılmıştı.

TikTok\'ta eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Sosyal Medya
YORUMLAR (3)
  • Mevlüt Sarioğlu: BU DEVLETİN EN ÖNEMLİ VE ACİL EL ATMASI GEREKEN ÇOK BÜYÜK BİR PROBLEM AHLAKSIZLIK BELKİDE EN HIZLI YAYILAN VE İNSANI İNSAN OLMAKTAN ÇIKARAN DEHŞET VERİCİ BİR VİRÜS,BU VİRÜS HEM TOPLUMU VE BU TOPLUMUN YAŞAMIŞ OLDUĞU DEVLETİ YIKACAK KADAR TEHLİKELİ Yanıtla 62 0
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SON DAKİKA: TikTok'ta eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor - Son Dakika
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