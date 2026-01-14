BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalleye inen tilki, çöp konteynerinin yanında görüntülendi.
Kırsal Cerrah Mahallesi'nde dün gece yerleşim alanına inen tilki, çöp konteynerinin yanında yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, tilkinin bir süre çöp konteynerinin etrafından dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğu yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Tilki İnegöl Mahallesinde Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?