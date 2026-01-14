Tilki İnegöl Mahallesinde Görüntülendi - Son Dakika
Tilki İnegöl Mahallesinde Görüntülendi

Tilki İnegöl Mahallesinde Görüntülendi
14.01.2026 13:09
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tilki, çöp konteynerinin yanında yiyecek ararken görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mahalleye inen tilki, çöp konteynerinin yanında görüntülendi.

Kırsal Cerrah Mahallesi'nde dün gece yerleşim alanına inen tilki, çöp konteynerinin yanında yiyecek ararken çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, tilkinin bir süre çöp konteynerinin etrafından dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kaybolduğu yer aldı.

Kaynak: DHA

