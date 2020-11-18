Tilkilerle yakınlaştığı görüntüler, ilgi görüyor - Son Dakika

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Amanos Dağları'nın zirvesindeki yaylada doğasever Nazım Sönmez ile beslediği tilkilerle arasındaki yakınlaşmanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

İlçede yaşayan, Amanos Keşif Derneği (AKED) üyesi doğasever Nazım Sönmez yaklaşık bir hafta önce Amanos Dağları'nın zirvesindeki Bağrıaçık Yaylası'nda tilkiyle karşılaştı. Bir sonraki gece tilki için parka yiyecek bırakan Sönmez, hayvan gelince onu görüntüledi. Bir süre sonra Sönmez'in beslediği tilki sayısı ikiye çıktı. Tilkileri görüntüleyip sosyal medyada paylaşan Sönmez, yoğun ilgi gördü. Görüntülerde tilkilerle yakınlaşmaya çalıştığı görülen Sönmez, "Artık o kadar çok yakınlaştık ki, her geçen gün sosyal medyada ünleniyoruz" dedi.