Timberwolves Son Saniyede Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves
, Memphis Grizzlies
'i uzatma sonunda 99-97 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımları Minnesota Timberwolves ile Memphis Grizzlies'i karşı karşıya getiren mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Timberwolves, 93-93'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmadan, all-star pivotu Karl-Anthony Towns'ın son saniye basketiyle 99-97 galip ayrıldı.
Ev sahibi Timberwolves'ta Towns 16 sayı, 10 ribaunt, Jerryd Bayless
de 19 sayı, 12 asist, 7 ribauntla "double double"a imza attı.
Grizzlies'te Mike Conley
'nin 26 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Marc Gasol
'ün 19 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar Boston
Celtics- Charlotte Hornets
: 126-94 Miami
Heat- Chicago Bulls
: 89-105 New York
Knicks- Dallas Mavericks
: 90-114
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 99-97 (uzatmada) New Orleans
Pelicans- Denver Nuggets
: 99-105 Washington
Wizards- Indiana
Pacers: 107-89
Sacramento Kings- Atlanta Hawks
: 135-113 Portland
Trail Blazers- Utah Jazz
: 132-105