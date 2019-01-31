Son Dakika Haberleri: Timberwolves Son Saniyede Kazandı

Timberwolves Son Saniyede Kazandı

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies'i uzatma sonunda 99-97 yendi.

Timberwolves Son Saniyede Kazandı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies'i uzatma sonunda 99-97 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımları Minnesota Timberwolves ile Memphis Grizzlies'i karşı karşıya getiren mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Timberwolves, 93-93'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmadan, all-star pivotu Karl-Anthony Towns'ın son saniye basketiyle 99-97 galip ayrıldı.

Ev sahibi Timberwolves'ta Towns 16 sayı, 10 ribaunt, Jerryd Bayless de 19 sayı, 12 asist, 7 ribauntla "double double"a imza attı.

Grizzlies'te Mike Conley'nin 26 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Marc Gasol'ün 19 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar

Boston Celtics- Charlotte Hornets: 126-94

Miami Heat- Chicago Bulls: 89-105

New York Knicks- Dallas Mavericks: 90-114

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 99-97 (uzatmada)

New Orleans Pelicans- Denver Nuggets: 99-105

Washington Wizards- Indiana Pacers: 107-89

Sacramento Kings- Atlanta Hawks: 135-113

Portland Trail Blazers- Utah Jazz: 132-105

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Karl Anthony, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu

Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı Damien Comolli'den Serdar Aziz'e Övgü: Tecrübeli ve Çok İyi Bir Oyuncu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 12:02:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Timberwolves Son Saniyede Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]