Son Dakika Haberleri: Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi
Son Dakika Magazin Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi

Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi

6 saat önce

Festival'in açılış filmi olan 'Kapı' filminde rol alan Timur Acar, festival davetlilerinin ve basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi, System.String[]

Festival'in açılış filmi olan 'Kapı' filminde rol alan Timur Acar, festival davetlilerinin ve basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzleyicinin komedi rolleriyle izlemeye alışık olduğu Timur Acar, bu kez Kapı filminde canlandırdığı dram rolüyle ters köşe yaparak büyük beğeni topladı. Oyuncu gösterim sonrasında hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Acar'ın yer aldığı 'Kapı' filmi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Üç gün boyunca şehirde kalan usta oyuncu, GOTHE Müzesi'ni ve şehirde yer alan tarihi yerleri de gezmeyi ihmal etmedi.

Timur Acar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:28 
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