Timur Acar'a Frankfurt'ta büyük ilgi

Festival'in açılış filmi olan 'Kapı' filminde rol alan Timur Acar, festival davetlilerinin ve basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzleyicinin komedi rolleriyle izlemeye alışık olduğu Timur Acar, bu kez Kapı filminde canlandırdığı dram rolüyle ters köşe yaparak büyük beğeni topladı. Oyuncu gösterim sonrasında hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Acar'ın yer aldığı 'Kapı' filmi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Üç gün boyunca şehirde kalan usta oyuncu, GOTHE Müzesi'ni ve şehirde yer alan tarihi yerleri de gezmeyi ihmal etmedi.