Tip 1 Diyabetli Çocuklar Mutfakta

30.01.2026 12:16
TBV, diyabetli çocuklar için sağlıklı beslenme etkinliği düzenledi.

Türk Böbrek Vakfınca (TBV) düzenlenen "Küçük Şefler Mutfakta: Sağlıklı Beslenme ve Böbrek Dostu Tarifler" etkinliğinde Tip1 diyabetli çocuklar, mutfağa girerek böbrek dostu ve sağlıklı tarifler hazırladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TBV, çocuklarda böbrek sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde düzenlenen "Küçük Şefler Mutfakta: Sağlıklı Beslenme ve Böbrek Dostu Tarifler" etkinliğinde, Tip 1 diyabetli çocuklar böbrek dostu ve sağlıklı tarifler hazırladı.

Çocuklar pizzadan dondurmaya kadar sevdikleri yiyecekleri, uygun malzemelerle hazırlarken aileler ise eş zamanlı düzenlenen panelde alanında uzman isimlerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBV Başkanı Timur Erk, böbrek hastalıklarının en önemli sebeplerinden birinin diyabet olduğunu belirterek "Sağlıklı beslenmenin önemini anlatmak için yıllardır okul okul geziyoruz. Bugüne kadar 60 ilde, yüzlerce okulda yaklaşık 2 milyon öğrenciye sağlıklı beslenme eğitimi verdik. Burada diyabet tanısı almış çocuklarımızla birlikteyiz. Doğru beslenme ve tedaviyle akranlarından hiçbir farkları kalmaz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de 28 yıldır Tip 2 diyabet hastası olduğunu belirten Erk, 80 yaşındaki formunu düzenli spor ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Fikret Soner, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etkinlik sayesinde öğrencilerin mutfak pratiği kazanmakla kalmayıp diyabetli bireylerin beslenmesine ilişkin bilgi edinme fırsatı da bulduğunu aktaran Soner, "Aynı zamanda sağlıklı beslenme, böbrek dostu tarifler ve özel beslenme gereksinimleri konusunda toplumsal farkındalığa katkı sunan bir sürecin parçası oldular. Ailelerin de uzmanlardan doğrudan bilgi alarak çocuklarının tedavisini ve beslenmesini daha bilinçli şekilde planlamalarına katkı sağlayan bu buluşmayı çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocukların ve sağlıklı bireylerin böbrek kontrollerini aksatmaması çok önemli"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Cerrahpaşa Pediatri'nin çocuklar için bir umut merkezi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Tip 1 diyabetli çocukların tamamen sağlıklı bireyler olduğunu belirterek "Bu çocuklarımızda eksik olan tek şey, insülin hormonu. Onu da dışarıdan verdiğimizde ve doğru beslenme ile spor eklendiğinde çocuklarımız tamamen normal bir yaşam sürebiliyor. Tip 1 diyabetli çocukların oranı her yıl hem Türkiye'de hem dünyada yüzde 1,3 artıyor. Obezite, en büyük risk faktörlerinden biri." dedi.

Pediatrik Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Nur Canpolat, diyabetli çocukların böbrek sağlığının korunmasının mümkün olduğunu vurgulayarak "Diyabeti ne kadar iyi kontrol ederlerse böbrek hastalığı riski o kadar düşer. İnsülin tedavisi, doğru beslenme ve spor bu sürecin temel taşlarıdır. Böbrek hastalıkları belirti vermeden ilerler. Bu yüzden hem çocukların hem de sağlıklı bireylerin böbrek kontrollerini aksatmaması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Diyabet hastası oyuncu Aslı Turanlı, çocuklara, su içme alışkanlığı kazanmaları için her biri adına hazırlattığı özel cam mataraları hediye etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin de desteklediği etkinliğin sonunda, çocuklar kendi hazırladıkları pizza ve meyveli dondurmaların tadını çıkardı.

Etkinlik sonunda küçük şeflere katılım sertifikası verilirken çocuklara mentorluk yapan üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

