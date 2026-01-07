Tip 5 Diyabet Resmi Olarak Tanındı - Son Dakika
Sağlık

Tip 5 Diyabet Resmi Olarak Tanındı

Tip 5 Diyabet Resmi Olarak Tanındı
07.01.2026 10:52
IDF, çocuklarda yetersiz beslenmeyle ilgili Tip 5 diyabeti tanıdı, büyük sağlık sorunu!

ULUSLARARASI Diyabet Federasyonu (IDF), çocukluk çağında yetersiz beslenmeyle ortaya çıkan ve sıklıkla Tip 1 diyabetle karıştırılan Tip 5 diyabeti resmen tanıdı. Dünya genelinde 20–25 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen hastalığın, yetersiz beslenmenin yaygın olduğu bölgelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülay Omma, Tip 5 diyabetin çoğunlukla çocukluk ve ergenlik döneminde, kronik yetersiz beslenme sonucu geliştiğini vurguladı. Doç. Dr. Omma, hastalığın en sık Asya, Afrika, Güney Asya, Sahra Altı Afrika ile Orta ve Güney Amerika'da görüldüğünü belirtti.

Lokman Hekim Akay Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülay Omma, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tip 5 diyabeti ayırt eden özellikler arasında vücut kitle indeksinin 18,5'in altında olması, düşük karaciğer yağlanması, düşük C-peptid düzeyleri, normal insülin duyarlılığı ve ketoasidozun görülmemesi yer alıyor" dedi. Bu hastalarda insülin eksikliği bulunmasına rağmen insülin direnci yoktur. Hastalara sıklıkla yanlış Tip 1 diyabet tanısı konulmaktadır. Bu hastalarda yüksek kan şekeri ve insülin ihtiyacı olmasına rağmen ketozis gelişmez. En kritik risk ise aşırı insülin verilmesinin hızla ölümcül olabilmesidir" dedi.

Tip 5 diyabet için henüz net bir tedavi kılavuzu bulunmadığını belirten Doç. Dr. Omma, mevcut verilerin oral ilaçlar ve çok düşük doz insülin kombinasyonunun etkili olabileceğini gösterdiğini söyledi. Beslenmenin tedavide hayati önemde olduğunu vurgulayan Omma, yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı diyetin uygulanması ve mikro besin eksikliklerinin giderilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Doç. Dr. Tülay Omma, Tip 5 diyabetin doğru tanınmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu hastalık uzun yıllardır Tip 1 diyabetle karıştırılıyordu. Oysa tedavi yaklaşımı tamamen farklı. Doğru teşhis konulmadığında yanlış insülin kullanımı ciddi ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle zayıf, çocukluk çağında yetersiz beslenme öyküsü olan hastalarda Tip 5 diyabet mutlaka akılda tutulmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

